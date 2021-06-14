ندوة حوارية أقامتها الشبكة توصي بضرورة زيادة الوعي لدى النساء للمشاركة في الانتخابات

2021/06/14 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ملاذ الأمين

تصوير- علي هاشم

أوصت ندوة حوارية أقامها مركز الشبكة للدراسات والبحوث الاستراتيجية ،اليوم الاثنين، بعنوان ( المرأة..



ناخِبة ومنتخَبة )ـ بضرورة زيادة الوعي لدى النساء لتتمكينهن من معرفة اهمية مشاركتهن في الانتخابات المقبلة.

وقال مدير مركز الشبكة للدراسات والبحوث الاستراتيجية حليم سلمان لوكالة الانباء العراقية (واع)،إن " الندوة التي اقيمت على هامش معرض الكتاب في معرض بغداد الدولي ،أسهمت بفتح نقاش جديد بشأن المرأة المنتخَبة ودورها في العملية السياسية وما يمكنها أن تقدمهُ في تمثيلها السياسي من طروحات وأفكار تسهم في النهوض بالمجتمع والواقع العراقي أمام المرأة الناخِبة وأهمية صوتها في الانتخابات المقبلة وخاصة في نظام الدوائر المتعددة وما يترتب عليه من محددات، الى جانب التحديات التي تواجهها وهي تمارس دورها كناخِبة ومنتخَبة".

واضاف ،أن " الندوة شهدت حضور عدد من السيدات المتخصصات في الدراسات المجتمعية وبضمنهم الدكتورة أحلام الجابري عضو مجلس المفوضين ورئيسة لجنة تمكين المرأة في مجلس الوزراء والزميلة الدكتورة مادلين عويش عضو مجلس أمناء الشبكة "، موضحاً أن "الندوة تكللت بالنجاح وختمت بتوصيات تؤكد ضرورة مشاركة المرأة بصوتها في الانتخابات مع حضورها المكثف بقصد احداث التغيير المنتظر في واقع العملية السياسية وواقع العراق".

من جهتها أشارت الدكتور احلام الجابري الى ان "مشاركة المرأة في الانتخابات حق مكفول دستورياً لكونها تشكل أكثر من نصف المجتمع العراقي،ما يتطلب توفير بيئة آمنة للترشيح وحمايتها من العنف".

من ناحية أخرى أكدت عضو مجلس الأمناء الدكتورة مادلين عويش ،أن "مشاركة المرأة في الحياة السياسية كناخبة ومنتخبة تعد حقاً واجباً وليس مكتسباً"،مبينة ان " مشاركة المرأة في الانتخابات سيسهم في عملية التثقيف المجتمعي".

وكشفت العضو عويش ،عن "وجود عقبات سياسية واجتماعية وثقافية واخرى بيروقراطية تحول دون حصول المرأة مراكز قيادية "،لافتة الى أنه" بعد صدور الامر الديواني 32 لسنة 2021 القاضي بتشكيل لجنة دعم المرأة سياسياً والمشاركة بالانتخابات،تم تفعيل وتهيئة بيئة صحية ملائمة لدخول المرأة المعترك الانتخابي تمهيداً لاحداث تغيير في العملية السياسية وواقع البلاد".

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