2021/06/14 | 15:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، الى الدوحة لحضور اجتماعين تشاوري وطارئ لوزراء الخارجيّة العرب.وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل اليوم الاثنين 14 حزيران 2021 إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور اجتماعين تشاوري وطارئ لوزراء الخارجية العرب”.وأضافت أن “الاجتماع جاء بطلب من دولة قطر المستضيفة نظراً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فؤاد حسين يصل الى الدوحة لحضور اجتماع طارئ) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فؤاد حسين يصل الى الدوحة لحضور اجتماع طارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).