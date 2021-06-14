2021/06/14 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة نوفافاكس الأميركية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة تزيد عن 90 في المئة بما في ذلك ضد المتحوّرات، وذلك بعد دراسة أجريت على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوفافاكس تعلن أن لقاحها "فعال بأكثر من 90%" بما في ذلك ضد متحورات كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوفافاكس تعلن أن لقاحها "فعال بأكثر من 90%" بما في ذلك ضد متحورات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).