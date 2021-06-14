كركوك.. افتتاح مركز عادل مراد للتدريب الاعلامي

2021/06/14 | 15:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور ستران عبدالله المشرف علی مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني وشوان داودي المشرف علی مؤسسة كركوك الاعلامية، وآشنا علي، عقيلة المناضل الراحل عادل مراد، عضو الهيئة التأسيسة للاتحاد الوطني الكوردستاني، افتتحت في مؤسسة كركوك الاعلامية اليوم الاثنين 14/6/2021، مركز عادل مراد للتدريب الاعلامي الذي ستقام فيه دورات اعلامية لكوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني .

وعبرت آشنا علي باسم عائلة الفقيد الراحل عادل مراد عن شكرها لمؤسسة كركوك الاعلامية لافتتاحها المركز الذي سيكون له دور مؤثر في الارتقاء باعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني، مشيرة الی ان الراحل عادل مراد لعب دورا كبیرا في خدمة الاعلاميين والمثقفين.

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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