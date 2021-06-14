رئيس الكنسيت الجديد.. يميني من اصول كوردية

2021/06/14 | 15:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، النائب ميكي ليفي، رئيسا جديدا له، والذي ينحدر من اصول كوردية، كما تشكل ائتلاف حكومي جديد برئاسة نفتالي بينيت الذي سيخلف بنيامين نتانياهو بعد 12 عاماً متواصلة في السلطة.

وولد ليفي، 69 عاما، في عام 1951 وله أربعة أولاد وهو ينحدر لأبوين يهوديين ولدا في مدينة " جزيرة" الكوردية" شمال كوردستان.

واوضح الدكتور سرور عبدالله الاستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية لـPUKmedia: انه لا تأثير لاصل ليفي على علاقات اسرائيل مع الكورد، ولا يوجد اي علاقات رسمية او تطبيع بين اسرائيل والكورد كما فتحت دول عربية علاقاتها بشكل رسمي مع اسرائيل، موضحا، ان القرار في اسرائيل يمرر عبر نظام مؤسساتي، لا يتأثر باصول عناصره.

واضاف: ان بينيت سيركز مهامه بالدرجة الاولى على الاقتصاد ومكافحة كورونا ضمن ائتلاف يضم عدة احزاب بضمن ادارته وزراء عرب ودروز ومسلمين، مؤكدا ان اية علاقات رسمية مع اسرائيل لا تخدم الكورد والعراق في هذه المرحلة، كما انها لن تسعى لذلك لضمان مصالحها مع دول عربية واقليمية.

وينحدر رئيس الكنيست الإسرائيلي الجديد ميكي ليفي من جهاز الشرطة الإسرائيلية ولكنه شغل أيضا منصب نائب وزير المالية.

وانتخب لعضوية الكنيست للمرة الأولى في عام 2013 ومن ذلك الحين انتخب لأكثر من مرة على قائمة حزب "هناك مستقبل" الوسطي برئاسة يائير لابيد.

PUKmedia خاص

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