وزير المالية وسفير فرنسا يبحثان تسهيل عمل الشركات الفرنسية في العراق

2021/06/14 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير المالية، علي عبد الأمير

علاوي، اليوم الاثنين، مع السفير

الفرنسي لدى بغداد، التعاون الثنائي و

تسهيل عمل الشركات الفرنسية في العراق.

وقالت المالية في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إن وزيرها "

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