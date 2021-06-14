القضاء يصدر حكمين بالاعدام بحق المفتي الشرعي لـ

2021/06/14 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيئة

الثانية، اليوم الاثنين، حكمين

بالاعدام بحق المفتي الشرعي لعصابات

القاعدة الارهابية في محافظة صلاح

الدين.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن

"الارهابي اعترف في

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