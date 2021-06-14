مقارنة بالسعر الرسمي.. الدولار يواصل تسجيل اسعار مرتفعه امام الدينار في كربلاء

2021/06/14 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار صرف الدولار، اليوم

الاثنين، موجة الارتفاع مسجلة ارقاما

غير مسبوقة في العراق.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان سعر

بيع الدولار: 150.500 دينار لكل 100$، فيما

بلغ سعر الشراء: 150.000 دينار

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