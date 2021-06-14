هبوط قوي لسعر الدولار في الاسواق العراقية

2021/06/14 | 15:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انخفضت اسعار الدولار في الاسواق العراقية الى 150 الف دينار لكل مئة دولار، بعد ان سجلت صباح اليوم الاثنين 150.750 ديناراً.

وجاءت الاسعار:

السعر في بورصة الكفاح

149,575

السعر في الصيرفات

شراء 149,000

بيع 150,000

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