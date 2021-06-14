وزارة النفط تقرر سحب يد اثنين من المسؤولين في شركة الاستكشافات النفطية

2021/06/14 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة النفط أمرا بسحب يد اثنين من المسؤولين لديها استناداً الى قانون انضباط موظفي الدولة.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزارة النفط موافقة الوزير إحسان عبد الجبار، على سحب يد مدير عام الاستكشافات النفطية نشوان محمد نوري، ومدير قسم العقود والمواد في الشركة علي حارث حكمت، من دون أن تشير الوثيقة الى أية تفاصيل عن أسباب صدور قرار سحب اليد.

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