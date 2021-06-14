2021/06/14 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت وزارة التخطيط العراقية تقريرها الخاص بوضع السكان في العراق، خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وخلال مشاركته في الورشة قال وزير التخطيط خالد بتال النجم، إن أكثر من ثمانية وستين بالمئة من سكان العراق هم دون سن الثلاثين، فيما أشار إلى أن نسبة السكان من الأطفال دون سن الخامسة عشرة تصل لنحو أربعين بالمئة، في حين تجاوزت نسبة السكان في سن العمل بين خمس عشرة إلى أربع وستين سنة سبعة وخمسين بالمئة، وانخفضت نسبة كبار السن من خمس وستين سنة فما فوق الى ثلاثة بالمئة.

من جانبها قالت الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان ريتا كولومبيا، إن الهدف الرئيس من هذا التقرير هو تقييم الثغرات الديموغرافية التي حدثت منذ تبنى السياسة السكانية في عام ألفين وأربعة عشر، مؤكدة وجوب مراعاة الوضع الديموغرافي والتوقعات السكانية في السياسات التنموية الوطنية في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تطلق التقرير الخاص بوضع السكان في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تطلق التقرير الخاص بوضع السكان في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).