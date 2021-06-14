وزير الدفاع يترأس اجتماعاً لقادة القوات المسلحة ويصدر توجيهات جديدة (فيديو)

2021/06/14 | 15:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدر وزير الدفاع جمعة عناد، الاثنين، جملة توجيهات إلى القوات المسلحة، وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الدفاع الخامسة لعام 2021.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 حزيران 2021)، إنه "ترأس وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، جلسة مجلس الدفاع الخامسة لعام 2021، والتي ضمت في جدول أعمالها جملة من الأمور الأمنية والإدارية والفنية".

وأضافت، "وأكد الوزير فيما يتعلق بالجانب الأمني، على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي بملاحقة عصابات داعش الإرهابية وتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب بما يضمن المُحافظة على المكتسبات المتحققة ونشر الأمن وديمومة استتبابه في جميع قواطع العمليات".

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