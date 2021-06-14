2021/06/14 | 15:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الايرانية: قاآني بقي في العراق خمسة أيام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الايرانية: قاآني بقي في العراق خمسة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).