2021/06/14 | 15:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على اثنين من المتهمين بمتاجرة الاعضاء البشرية في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان " قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز الامن الوطني ومفرزة من مكافحة تجارة الاعضاء البشرية ومن خلال كمين محكم، تمكنت من القاء القبض على المطلوبين ( ع، ح ، ع)و(و ، ل ، ح) وفق المادة ٢٤٠ في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

واضافت انه "حسب قرار قاضي تحقيق محكمة النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية ، تم إحالتهما اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكمين محكم.. القبض على متهمين بمتاجرة الاعضاء البشرية في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكمين محكم.. القبض على متهمين بمتاجرة الاعضاء البشرية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).