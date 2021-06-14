ماكرون يودع ميركل في برلين يوم الجمعة

2021/06/14 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور برلين هذا الأسبوع لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وسيلتقي ماكرون وميركل لتناول العشاء في مقر المستشارية مساء يوم الجمعة المقبل لمناقشة القضايا الأوروبية ومواقفهما قبل اجتماع لقادة دول الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي ببروكسل في 24 و25 يونيو (حزيران).

يشار إلى أن ماكرون، هو أول زائر أجنبي يلتقي ميركل هذا العام، وهي التي ستتنحى عن منصبها هذا العام.

ومن المقرر أن يحضر الزعيمان قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل اليوم الإثنين.

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