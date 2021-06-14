2021/06/14 | 15:37 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 14 يونيو 2021 | 03:26 مساءً | عدد القراءات : 18

اصابة 8 اشخاص في حادث سير شرق الناصرية

افاد مصدر في شرطة ذي قار اليوم ، باصابة 8 اشخاص بحوادث سير على الطريق ناصرية جبايش شرق الناصرية .

وقال المصدر ، ان حادث سير سببه تصادم عجلة صالون صغيرة مع باص ستار اكس على الطريق العام لسيد دخيل شرق الناصرية ادى الى اصابة سائق العجلة وسبعة اخرين بينهم طفل .

وبين المصدران القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة اسبابه .

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