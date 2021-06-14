الوعي البيئي رفاهية أم ضرورة؟ - حنان بديع

2021/06/14 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع تقول أنديرا غاندي (أن الفقر هو الملوث الأكبر) فهل هي على حق؟وهل فقرنا أم جهلنا هو السبب وراء عدم اهتمامنا بأمور التلوث أو القضايا البيئية ومن ضمنها قضية الاحتباس الحراري.في الحقيقة أن الفقر سبب رئيسي لتكون مثل هذه القضايا ثانوية وتمثل رفاهية غير متاحة في دول ما زالت شعوبها تبحث عن أمور أكثر إلحاحا ،ففي بداية تقدم الدول يكون النمو الإقتصادي أهم من الإهتمام بالأمور البيئية لكن عندما تصبح هذه ......





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