2021/06/14 | 15:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعكس طبيعة الوفود التركية التي تزور طرابلس الليبية بين الفترة والأخرى حجم الاهتمام الكبير الذي توليه أنقرة للملف الليبي، والذي بات أبرز الملفات التي تسعى أنقرة للتمسك بها، في خطوة لتثبيت مصالحها على الأرض، والتي دفعت ثمنها غاليا بتدخل عسكري واسع، في السنوات الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تسابق الزمن في ليبيا.. رسائل "الزيارات المفاجئة" ودلالات التوقيت ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تسابق الزمن في ليبيا.. رسائل "الزيارات المفاجئة" ودلالات التوقيت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).