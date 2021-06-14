السليمانية تحتفي باليوم العالمي للتبرع بالدم

2021/06/14 | 15:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل البلدان بأنحاء العالم كافّة كل عام باليوم العالمي للتبرع بالدم يوم 14 حزيران، ويتبرع المواطنون في هذا اليوم بالدم للمرضى، خاصة المصابين بامراض السرطان والثلاسيميا.

وقال مدير بنك الدم في مدينة السليمانية كوجر ابراهيم لـ PUKmedia، في كل عام من هذا اليوم يزور المواطنون من مدينة السليمانية ومحيطها مديرية بنك الدم للتبرع بالدم للمرضى، خاصة المصابين بامراض السرطان والثلاسيميا.

واضاف ابراهيم، ان نسبة المتبرعين بالدم في السليمانية هذا العام في ازدياد مقارنة بالعام الماضي، لان العام الماضي وبسبب الحجر الصحي وانتشار فايروس كورونا، لم يتمكن المواطنون من التبرع بالدم كما كان في السابق.

واشار الى ان مستشفيات السرطان والثلاسيميا تحتاج الى الكثير من الدم وفي حملة هذا اليوم تم تامين كمية كبيرة من الدم.

من جانبه قال المواطن من مدينة السليمانية اكبر علي لـ PUKmedia، اتبرع سنويا في هذا اليوم وكعمل انساني بالدم للمصابين بالثلاسيميا والسرطان، وواجب جميع المواطنين الذين يتمتعون بصحة جيدة التبرع بالدم لتلك المستشفيات.

PUKmedia جمال سركتي_ تصوير: جعفر جلالي

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