2021/06/14 | 15:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حدد مجلس النواب، اليوم الاثنين، أسباب تأخر حسم ملف المفقودين والمقابر الجماعية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعضو هيئة المجلس، حسن الكعبي ، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن الأخير “استقبل بمكتبه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملف المفقودين والمقابر الجماعية للواجهة..



البرلمان: هذه الجهات تؤخر حسمه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملف المفقودين والمقابر الجماعية للواجهة.. البرلمان: هذه الجهات تؤخر حسمه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملف المفقودين والمقابر الجماعية للواجهة.. البرلمان: هذه الجهات تؤخر حسمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).