تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة رواتب الرعاية الاجتماعية

2021/06/14 | 16:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الاتحادية عادل الركابي.

وقالت مراسلتنا في بغداد، ان اعضاء لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الاتحادية عادل الركابي، بحثوا خلال اجتماع في قاعة مجلس النواب اليوم الاثنين، عمل وبرنامج وزارة العمل والمعوقات التي تقف امام تنفيذ اعمال الوزارة، واكدوا على التعاون ودعم تقديم الخدمات.

واضافت مراسلتنا، انه تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة لحل المعوقات والمشاكل ومتابعة رواتب الرعاية الاجتماعية ووضع حد لعمل العمال الاجانب.

PUKmedia آريا شيخاني

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