العراق عضو في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

2021/06/14 | 16:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز العراق بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية "ILO" بصفة عضو مناوب للمدّة "2021-2024".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية احمد الصحاف في بيان اليوم الاثنين، إن العراق فاز "بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ILO بصفة عضو مناوب للمدّة 2021-2024، وذلك بعد حصول الدعم من غالبية الدول الاعضاء في المنظمة".

واضاف انه "تم خلال الانتخابات التي جرت بشكل افتراضي على هامش اعمال الدورة "109" لمؤتمر العمل الدولي لهذا اليوم في جنيف، وذلك للمكانة التي يتمتع بها داخل المنظمة ومجلس إدارتها والمساهمات البناءة في الاجتماعات ذات الصلة".

PUKmedia / متابعة

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