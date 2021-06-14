العمليات: طائرات تراقب الفصائل المسلحة على مدار الساعة

2021/06/14 | 16:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

علقت قيادة العمليات المشتركة، الإثنين، حول معلومات عن احتمالية قصف مواقع للفصائل المسلحة من قبل القوات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح، 14 حزيران/يونيو، إنّ "لدى القوات الأمنية إمكانيات عالية جدًا بتتبع الأماكن التي تطلق منها الصواريخ، من خلال الكاميرات المنتشرة في قيادة عمليات بغداد وعند حدودها".

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وأكّد المتحدث، "الاستعانة بكاميرات منتشرة في بغداد، بعد سحب مناطيد المراقبة"، مشيرًا إلى "امتلاك طائرات مراقبة تعمل على مدى 24 ساعة، مع جهد فني وهندسي يعمل على ملاحقة الطيف الكهرومغناطيسي للاتصالات لتحليل الأمور".

وأضاف الخفاجي، أنّ "التكتيك الجديد ساهم في اكتشاف الكثير من الجرائم في بغداد".

وبيّن الخفاجي، أنّ "اجتماع اللجنة الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة شدد على احترام سيادة العراق"، تعليقًا على الأنباء التي تحدثت عن قصف مواقع للفصائل داخل العراق من قبل التحالف الدولي.

وقال المتحدث، إنّ "هذا الحديث غير دقيق، ومناف لما تم تأكيده في الاجتماع الذي شدد على أن يكون هناك احترام لسيادة العراق".

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