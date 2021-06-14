2021/06/14 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت بِتكوين مقتربة من 40 ألف دولار، اليوم الإثنين، بعد تقلبات جديدة على مدار عطلة نهاية الأسبوع؛ إثر تغريدات من إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، والذي رد على انتقادات تتعلق بتأثيره […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تغريدة جديدة لإيلون ماسك ترفع قيمة بيتكوين إلى نحو 40 ألف دولار المركز الخبري الوطني.

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