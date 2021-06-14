بوتين يرد على اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

2021/06/14 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أنه لم يجر قط تقديم أدلة لروسيا بشأن اتهامات بالتدخل في الانتخابات والهجمات الإلكترونية.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية،تابعتها (بغداد اليوم) "لقد اتُهمنا بأشياء كثيرة.



التدخل في الانتخابات، والهجمات الإلكترونية، الخ الخ.



ولم يكلفوا أنفسهم أبداً ولا مرة، ولا مرة ، ولا مرة، تقديم أي دليل أو برهان.



إنها ببساطة اتهامات لا أساس لها".

ووصف الرئيس الروسي الاتهامات بـ "المهزلة" بأن قراصنة روس أو روسيا نفسها وراء الهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة.

ونفت موسكو مرارا مثل الادعاءات الأمريكية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون دليل.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، على أن الاتهامات الأمريكية لروسيا حول تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الرئاسية مستمرة منذ وقت طويل ولم تعد مفاجئة.

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