وزارة الصحة تحسم جدل البت بقرار الحظرين الشامل والجزئي في العراق

2021/06/14 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، آخر تطورات الحظر الشامل والجزئي الذي تم فرضه بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العودة إلى الحظر الشامل أو رفع الحظر الجزئي تقرره اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وليست وزارة الصحة".

وبشأن التوصيات التي ترفعها الوزارة، وفيما إذا كانت تتضمن فرض حظر شامل على التجوال، قال البدر: إن "التوصيات التي تقدمها وزارة الصحة إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة لن يتم الإعلان عنها".

وأشار إلى أن "إعلان تلك التوصيات يتم بعد مناقشتها وإقرارها من قبل اللجنة لتصبح قرارات نافذة".

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