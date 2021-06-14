واسط بالترتيب الاول في انتاج محصول الحنطة بين محافظات البلاد

2021/06/14 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ اعلن رئيس اللجنة الزراعية محافظ واسط محمد جميل المياحي اليوم ، عن انتهاء موسم الحصاد والتسويق في المحافظة بعد ان وصلت كمية الحنطة المسوقة الى /910/الف طن ./انتهى

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