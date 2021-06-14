نائب رئيس البرلمان : تعدد الجهات التي تعمل على ملف المفقودين تسبب بتأخير انجازه

2021/06/14 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ نينا / اعلـن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، عن وجود مساعِ لتوحيد جهود الجهات المعنية بملف المفقودين والمقابر الجماعية .واشار الكعبي خلال لقائه ، اليوم الاثنين ، وفد اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) ، الى ان هذا الملف تعمل عليه عدة جهات مثل وزارات الداخلية والدفاع والصحة ، ومؤسسة الشهداء/ دائرة المقابر الجماعية ، ووزارة العدل وحكومة الاقليم ومفوضية حقوق الانسان , وبشكل نجم عنه تأخير وخلق روتين مطول واستغلال للملف في غير جانبه الانساني والقانوني .واضاف ، ان " لتجاوز كل هذه التقاطعات يجب تأسيس دائرة واحدة تعنى بالملف حصرا وتمنح صلاحيات واسعة وتعمل بالتنسيق مع الجهات المذكورة بحسب التخصص "، مشددا على الجميع ان ينظر للأمر من جانب انساني فقط وان من حق الاهالي معرفة مصير ذويهم من المفقودين ".واثنى الكعبي على النشاطات الانسانية التي حرصت اللجنة على القيام بها داخل العراق , وخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم الاخيرة , معربا عن دعم مجلس النواب لعمل كافة المنظمات الدولية العاملة في العراق والتي تقدم خدمات جليلة لدولة وشعب العراق ومن بينها (ICMP), مؤكدا ان وجودهم قانوني والكل يحرص على تقديم الدعم لهم وتسهيل مهامهم ./انتهى5
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان : تعدد الجهات التي تعمل على ملف المفقودين تسبب بتأخير انجازه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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