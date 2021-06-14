نائب رئيس البرلمان : تعدد الجهات التي تعمل على ملف المفقودين تسبب بتأخير انجازه

2021/06/14 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلـن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، عن وجود مساعِ لتوحيد جهود الجهات المعنية بملف المفقودين والمقابر الجماعية .واشار الكعبي خلال لقائه ، اليوم الاثنين ، وفد اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) ، الى ان هذا الملف تعمل عليه عدة جهات مثل وزارات الداخلية والدفاع والصحة ، ومؤسسة الشهداء/ دائرة المقابر الجماعية ، ووزارة العدل وحكومة الاقليم ومفوضية حقوق الانسان , وبشكل نجم عنه تأخير وخلق روتين مطول واستغلال للملف في غير جانبه الانساني والقانوني .واضاف ، ان " لتجاوز كل هذه التقاطعات يجب تأسيس دائرة واحدة تعنى بالملف حصرا وتمنح صلاحيات واسعة وتعمل بالتنسيق مع الجهات المذكورة بحسب التخصص "، مشددا على الجميع ان ينظر للأمر من جانب انساني فقط وان من حق الاهالي معرفة مصير ذويهم من المفقودين ".واثنى الكعبي على النشاطات الانسانية التي حرصت اللجنة على القيام بها داخل العراق , وخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم الاخيرة , معربا عن دعم مجلس النواب لعمل كافة المنظمات الدولية العاملة في العراق والتي تقدم خدمات جليلة لدولة وشعب العراق ومن بينها (ICMP), مؤكدا ان وجودهم قانوني والكل يحرص على تقديم الدعم لهم وتسهيل مهامهم ./انتهى5

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