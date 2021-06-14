فؤاد حسين يصل الدوحة لحضور اجتماع طارئ وآخر تشاوري

2021/06/14 | 16:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية، الدوحة؛ لحضور اجتماعين تشاوري وطارئ لوزراء الخارجيّة العرب....

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