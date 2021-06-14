حريق هائل وخسائر بالملايين بالقرب من مستشفى الولادة ببعقوبة (صور)

2021/06/14 | 16:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع حريق هائل بالقرب من مستشفى الولادة في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

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وذكر المصدر لـ "ناس" (14 حزيران 2021)، ان "حريقا هائلا اندلع في قضاء بعقوبة بالقرب من مستشفى الولادة"، موضحاً ان "فرق الدفاع المدني استنفرت للسيطرة على النيران".

واضاف المصدر ان "الحريق اندلع في مجمع محلات التحرير للملابس والكماليات"، لافتاً الى ان "الخسائر المادية تقدر بالملايين لاصحاب المحال".

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