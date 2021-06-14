العراق يسجل 5040 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/06/14 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني سجل العراق، اليوم الاثنين، اكثر من 5 الاف اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.وقالت وزارة الصحة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مختبراتها سجلت 5040 اصابة بفيروس كورونا، […]

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