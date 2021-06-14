الاصابات والوفيات تعاود الارتفاع.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لاصابات كورونا في العراق

2021/06/14 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 5040 اصابة بـ وباء كورونا و 4349 حالة شفاء اضافة الى وفاة 31 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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