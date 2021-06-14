بعد انطلاق كوبا امريكا.. ميسي: قلقون من الوضع الراهن

2021/06/14 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبر قائد منتخب الأرجنتين الأول، ليونيل ميسي، اليوم الاثنين، عن قلقه الشديد بسبب إقامة بطولة كوبا أمريكا 2021 في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقل ميسي مشاعر زملائه في منتخب راقصي التانغو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة تشيلي، وقال: “الحقيقة أننا قلقون من الوضع الراهن”.

وتابع: “نحاول أن نفعل كل ما يخبروننا به، لكن في كثير من الأحيان لا يعود الأمر لنا”.

وسبق للاعبي منتخب الأرجنتين رفض فكرة المشاركة في البطولة، خوفا من العدوى والإصابة بالفيروس، بعد الإعلان عن استضافة البرازيل للبطولة عقب سحبها من الأرجنتين وكولومبيا، ولكن تراجعوا عن ذلك قبل أيام من انطلاق المسابقة.

ورغم تأكيد المنظمين على وجود قيود صارمة للحد من انتشار الفيروس، أصيب ثمانية لاعبين من فنزويلا بكورونا قبل انطلاق المباراة الافتتاحية أمام البرازيل، بينما عانت بوليفيا من إصابة ثلاثة لاعبين.

ويتواجد منتخب الأرجنتين على رأس المجموعة الأولى في كوبا أمريكا، إلى جانب كل من باراغواي، بوليفيا، أوروغواي وتشيلي.

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