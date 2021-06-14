2021/06/14 | 16:40 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 14 يونيو 2021 | 04:34 مساءً

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تسجيل(5040) إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم

تسجيل(5040) إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم

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