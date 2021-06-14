الخفاجي: توقيع العقد الأولي لإنشاء مصفى ذي قار الاستثماري

2021/06/14 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم الإثنين، توقيع العقد الأولي مع شركة الأوسط المؤتلفة مع الشركات الصينية لتنفيذ مشروع مصفى ذي قار النفطي الاستثماري الأكبر من نوعه في البلاد.وقال الخفاجي […]

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