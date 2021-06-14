2021/06/14 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قفزة كبيرة باعداد الوفيات والاصابات الجديدة بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قفزة كبيرة باعداد الوفيات والاصابات الجديدة بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).