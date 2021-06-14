اقليم كوردستان يسجل 613 إصابة جديدة بكورونا

2021/06/14 | 16:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، تسجيل 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأثنين، أنها سجلت 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا، موزعة بين: أربيل 107، السليمانية 250، دهوك 233، كرميان 19، ورابرين 4، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة في حلبجة.

وبحسب بيان وزارة الصحة، تم تسجيل 612 حالة شفاء من الفيروس، كالتالي: أربيل 172، السليمانية 209، دهوك 178، حلبجة 3، كرميان 44، ورابرين 6 حالات.

أما حالات الوفاة، فبلغت 11 حالة جراء فيروس كورونا، موزعة على: السليمانية 5، دهوك 4، كرميان 2، ولم تسجل الوزارة أي حالة وفاة في كل من حلبجة ورابرين، وفقاً لليبان.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 177272 حالة، بينها 165684 حالة تماثلت للشفاء، و4373 حالة وفاة في عموم مدن ومحافظات إقليم كوردستان.

PUKmedia /اعلام وزارة الصحة

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