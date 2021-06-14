ورشة عمل لاعداد النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا

2021/06/14 | 16:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم معهد التطوير القضائي اليوم الاثنين 14/6/2021 ورشة عمل استضاف من خلالها قضاة المحكمة الاتحادية العليا وعدد من الاكاديميين المتخصصين في القانون الدستوري لمناقشة الافكار المطروحة بخصوص اعداد النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.

وذكر اعلام مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، أن "جانبا من الورشة حضرها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان الذي رحب بفكرة عقد ورش العمل المشتركة بين القضاء والاكاديميين المتخصصين للوصول إلى افضل النتائج".

وحضر الورشة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود ونائب رئيس المحكمة القاضي سمير عباس محمد والسادة اعضاء المحكمة الاتحادية كلا من القاضي غالب عامر الغريباوي، القاضي حيدر جابر عبد ، القاضي د .



حيدر علي نوري، والقاضي خلف احمد رجب، والقاضي ايوب عباس صالح ، القاضي د.



عبد الرحمن سليمان والقاضي ديار محمد علي"، والسادة الاكاديميين كلا من د.



مازن ليلو راضي ممثلا عن مجلس الدولة ،د.



علي هادي الهلالي عميد كلية القانون – جامعة بغداد ، د.



علي فوزي الموسوي كلية القانون - جامعة بغداد، د.



عدنان عاجل كلية القانون – جامعة القادسية، د.



عامر عياش كلية القانون - جامعة تكريت، د.



مها بهجت كلية القانون - جامعة بغداد ، د.



منجد الحلو كلية القانون - الجامعة المستنصرية ، د.



مصدق عادل كلية القانون - جامعة بغداد".

PUKmedia / اعلام مجلس القضاء الاعلى

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