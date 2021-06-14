الورقة البيضاء.. إخفاق يثير غضب البرلمان ويدفعه للتحرك

2021/06/14 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية سالم الطفيلي، اليوم الاثنين، رسالة الى الحكومة العراقية بشأن وعودها بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، لافتا الى وجود تحرك نيابي لمعرفة ما تم تطبيقه منها.

وقال الطفيلي لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة مصطفى الكاظمي، وعدت بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وفق برنامجها الحكومي، واعدت ورقة بهذا الخصوص (الورقة البيضاء)، لكن لا نعرف هل هذه الورقة طبقت على الأرض الواقع من عدمه"، مؤكدا "عدم وجود أي إصلاحات إقتصادية حقيقية حتى اللحظة".

وأضاف الطفيلي، أن "اللجان البرلمانية المختصة ستعمل خلال الأيام القليلة القادمة على استضافة الجهات والشخصيات الحكومية المختصة بتطبيق الورقة البيضاء الإصلاحية، لمعرفة ما طبق من هذه الورقة على أرض الواقع، وما فائدة ما طبق منها على الصعيد الاقتصادي والمالي للبلاد".

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في منتصف تشرين الأول 2021، آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي أطلق عليها اسم "الورقة البيضاء"، وقال إنها تتضمن "مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي"، واستثمار "موارد البلاد الهائلة" بـ"الطريقة العلمية"، وتتألف من 100 صفحة، ويفترض أن تكون مدة تنفيذها (3-5) سنوات.

وكانت الأوساط الشعبية والسياسية وجهت انتقادات لاذعة لـ"الورقة البيضاء"، كونها لم تفض لحلول واقعية واستمر الوضع الاقتصادي بالتدهور بعد صعود الأسعار نتيجة ارتفاع صرف الدولا، حتى أن لجنة الاقتصاد النيابية وصفتها، أمس الأحد، بأنها "مجرد حبر على ورق".

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