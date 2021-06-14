الموقف الوبائي.. العراق يسجل ارتفاعاً في حصيلة إصابات كورونا

2021/06/14 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل قفزة جديدة بإصابات فيروس كورونا في عموم العراق.

وذكر الوزارة في الموقف الوبائي وتلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزارة سجلت اليوم 5040 اصابة جديدة و31 حالة وفاة و 4349 حالة شفاء".

وأضافت ان "العدد التراكمي للذين تلقوا لقاحات كورونا في العراق بلغ 711376".

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