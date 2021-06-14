مفوضية حقوق الانسان تدعو الحكومة والبرلمان الى تقديم الدعم لنقابة الصحفيين وتخصيص موازنة مستقلة لها من الموازنة الحكومية/ موسع

2021/06/14 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكدت مفوضية حقوق الانسان في العراق، أن نقابة الصحفيين العراقيين ركن إساسي في بناء الديمقراطية في العراق.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/نسخة منه:" ان دماء شهداء الصحافة عنوان للتضحية للدفاع عن حقوق ابناء الشعب العراقي وعن المصداقية والكلمة الحرة".وإضاف الغراوي إننا في الوقت الذي نحتفي بالذكرى 152 لعيد الصحافة العراقية فأننا نشيد بدور نقابة الصحفيين نقيبا واعضاء في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حرية الرأي والتعبير وايصال رسالة السلام والحرية وحقوق الانسان في كافة المحافل الدولية .وطالب،الحكومة والبرلمان بتقديم كافة إوجه الدعم لنقابة الصحفيين وتخصيص موازنة مستقلة للنقابة من الموازنة الحكومية والاسراع في تشريع القوانين التي تساهم في تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين واقامة نصب تذكاري في احدى ساحات بغداد العامة لتخليد واستذكار شهداء الصحافة ./انتهى7

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