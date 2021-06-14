تماثل/4349/حالة شفاء من فيروس كورونا في العراق اليوم/ موسع

2021/06/14 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تماثل/4349/حالة شفاء من فيروس كورونا في العراق اليوم.وسجلت الوزارة / 5040/ اصابة و/ 4349 / حالة شفاء و/31/ حالة وفاة بفايروس كورونا اليوم في العراق، وبلغ مجموع الذين تلقوا اللقاح/711376/ شخصا"./انتهى7

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