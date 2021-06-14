العراق يفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

2021/06/14 | 16:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف، اليوم الاثنين، فوز العراق بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية "ILO" بصفة عضو مناوب للمدة "20...

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