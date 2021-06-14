توزيع الإصابات الجديدة وحالات الشفاء من كورونا في مناطق الرصافة

2021/06/14 | 16:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت دائرة صحة الرصافة، الاثنين، عن تسجيل 458 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت شفاء 451 حالة جديدة من مصابي الفيروس وفقا للمؤشرات اليومية.

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وقالت الدائرة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 حزيران 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 458 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.370 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع المدائن 219 حالة خلال الرصد الوبائي• قطاع النهروان 18 حالة خلال الرصد الوبائي• قطاع البلديات الثاني 9 حالات خلال الرصد الوبائي• قطاع الصدر 11 حالة خلال الرصد الوبائيقطاع بغداد جديده 26 حالة خلال الرصد الوبائيقطاع الشعب 60 خلال الرصد الوبائيقطاع الرصافة 27 خلال الرصد الوبائي88 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية22 حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها5 حالات في منطقة الاعظمية14 حالة في البلديات4 حالات في منطقة بغداد جديدة4حالات في منطقة الزعفرانية4حالتين في منطقة شارع فلسطين4 حالات في منطقة المشتل10حالات في منطقة الشعب3حالات في منطقة المدائن3حالات في منطقة الكرادة3حالات في منطقة النهروانحالتين في كل من المناطق التالية /المعامل/الكمالية/حي القاهرة/الحرية / الكسرة /

واضافت صحة الرصافة انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 169629 توفي منهم 1740 للاسف فيما اكتسب الشفاء 163788 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4101"

ودعت الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون واخذ اللقاحات وتقدير تلك الجهود".

وثمنت "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس", انتهى

واعلنت دائرة صحة الرصافة عن شفاء 451حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 163788حالة.

وذكرت الدائرة ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 451حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة.

واضافت ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية :121حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر33حالة شفاء في بغداد الجديدة39حالة شفاء في منطقة الزعفرانية30 حالة شفاء في الاعظمية41حالة شفاء في منطقة الشعب22حالة شفاء في منطقة الحسينية 37حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين45حالة شفاء في منطقة البلديات42حالة شفاء في منطقة النهروان41حالة شفاء في منطقة المدائن

واوضحت صحة الرصافة ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابعت ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافادت الدائرة ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 163788حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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