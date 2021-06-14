عاجل | الصحة العراقية تسجل 5040 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 31 وفاة خلال 24 ساعة

2021/06/14 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الصحة العراقية تسجل 5040 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال 24 ساعة

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