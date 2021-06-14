الدفاع المدني يعلن اخماد حريق بمعمل ألبان ” گاله” في كربلاء

2021/06/14 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل معمل البان “گاله” في محافظة كربلاء المقدسة.

وقالت المديرية، في بيان صحفي، أن “فرق الدفاع المدني، سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مستودع عملاق لتخزين الحليب الجاف داخل معمل البان “گاله” في محافظه كربلاء المقدسة”.

وأضاف البيان، أن “فرق الدفاع المدني، طوقت النيران وأخمدت الحريق الذي اشتعل في مستودع مشيد من الثرموستون والسندويج دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المعمل المحترق”.

ودعت المديرية، الى “فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المستودع”.

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