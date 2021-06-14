2021/06/14 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوزت عملة بتكوين 40 ألف دولار لأول مرة في أسبوعين ونصف قدرها بزيادة 2.99%.

وبلغ سعر العملة المشفرة في أحدث التعاملات 40 ألفا و178.62 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفع سعر بيتكوين السبت لتصل إلى 36.4 ألفا، بحسب وكالة بلومبرغ.

وانخفضت العملة بنسبة 44% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولارا الذي وصلت إليه في 14 في أبريل الماضي.

واكتسبت عملة بيتكوين زيادة بنسبة 7.2% في الأسبوع الماضي و24% العام الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتكوين تتخطى حاجز الـ 40 ألف دولار لأول مرة في أسبوعين ونصف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتكوين تتخطى حاجز الـ 40 ألف دولار لأول مرة في أسبوعين ونصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).