2021/06/14 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت اللجنة المختصة بمتابعة مشروع تطوير مداخل العاصمة، اليوم الاثنين، الشركات المختصة للمباشرة الفعلية بتنفيذ المشروع، ووجهت عدة توصيات بشأنه.وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوات حكومية للشركات المختصة بشأن مشروع “تطوير مداخل بغداد” المركز الخبري الوطني.

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