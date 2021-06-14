2021/06/14 | 17:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مبعوث رئيس الوزراء التركي: وجهنا بضرورة دعم العراق بالإطلاقات المائية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:05

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