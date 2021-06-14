شكري في الدوحة.. اتفاق مصري قطري على تعاون في عدة ملفات

2021/06/14 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الاثنين، في الدوحة، اجتماعا مطولا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعقبته جلسة مباحثات رسمية بحضور وفديّ البلدين.

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